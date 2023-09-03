Маурицио Сарри: ключом к победе над «Наполи» стал менталитет игроков

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги матча 3-го тура Серии А с «Наполи» (2:1).

«Ключом к успеху стал менталитет игроков: они смогли выстоять под давлением и сохранили концентрацию даже после двух незасчитанных голов, сумев добыть победу. Нам не хватало такого настроя в первых двух поединках», — цитирует Сарри DAZN.

Напомним, за «Лацио» отличились Луис Альберто и Даити Камада. У неаполитанцев единственный мяч забил Пётр Зелиньски.

В турнирной таблице римский клуб с 3 очками занимает 14-е место, «Наполи» (6) идёт четвёртым. Добавим, что в этом сезоне неаполитанцы защищают чемпионский титул.