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Маурицио Сарри: ключом к победе над «Наполи» стал менталитет игроков

«Лацио» одолел действующего чемпиона.
03 сентября 2023 09:51
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги матча 3-го тура Серии А с «Наполи» (2:1).

«Ключом к успеху стал менталитет игроков: они смогли выстоять под давлением и сохранили концентрацию даже после двух незасчитанных голов, сумев добыть победу. Нам не хватало такого настроя в первых двух поединках», — цитирует Сарри DAZN.

Напомним, за «Лацио» отличились Луис Альберто и Даити Камада. У неаполитанцев единственный мяч забил Пётр Зелиньски.

В турнирной таблице римский клуб с 3 очками занимает 14-е место, «Наполи» (6) идёт четвёртым. Добавим, что в этом сезоне неаполитанцы защищают чемпионский титул.

источник: DAZN Italy
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