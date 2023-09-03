Дмитрий Шнякин: знаю, что Галицкий спрашивает у Ивича о более атакующем футболе «Краснодара»

Комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что глава «Краснодара» Сергей Галицкий просит главного тренера команды Владимира Ивича о более атакующем футболе. Накануне «быки» одолели на своём поле «Спартак» со счётом 2:0 в 7-м туре РПЛ.

«Краснодар» играет хамелионистым, не особо классическим стилем. Я точно знаю, что Галицкий спрашивает у Ивича по поводу более атакующего футбола и большего влияния на игры трио центрхавов. Но что это значит? Значит, миф о том, что Галицкий «тренирует Краснодар» и влияет на выбор состава, остается лишь мифом», — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Добавим, что чёрно-зелёные с 17 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Это лучший старт в истории клуба.