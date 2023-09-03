Салихова считает, что «Спартаку» пора принять решение о будущем Абаскаля

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала неудачные результаты красно-белых в последних матчах. В последних четырех турах чемпионата России «Спартак» набрал всего одно очко.

«К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы. Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», — заявила Салихова в интервью «СЭ».

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде против «Сочи» 16 сентября.