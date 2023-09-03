Бывший тренер «Динамо» высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом» в РПЛ

Экс-наставник молодежной сборной России Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата страны между ЦСКА и «Зенитом».

Отметим, что матч в Москве начнется в 17:30.

«ЦСКА и «Зeнит» сейчас — равные соперники. Сeйчас армейцы выглядят хорошо, «Зенит» будет набирать, поэтому ждeм серьезной борьбы, а результат нeпредсказуем. Все что угодно может произойти — и побeда ЦСКА, и ничья, и победа «Зенита». По урoвню игры они примерно одинаковы», — приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

«Зенит» занимает на данный момент третье место в таблице РПЛ, набрав 13 очков. ЦСКА идет на седьмой позиции. У московского клуба десять очков.