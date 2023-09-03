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«По телу побежали мурашки». Футболист «Урала» Юшин рассказал, как узнал о вызове в сборную России

Это первый вызов для 28-летнего игрока.
03 сентября 2023 10:57
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Урала» Александр Юшин вспомнил об ощущениях, когда узнал о приглашении на сентябрьский УТС сборной России. Напомним, в национальную команду вызваны рекордные 49 футболистов.

«Эмоции невероятные! Когда узнал новость, по телу побежали мурашки. Был очень рад, узнав, что меня вызвали. Волнительно было и в ожидании объявления окончательного состава, но с легкостью справился с этим чувством. Надеюсь, и дальше буду справляться», - цитирует Юшина «Матч ТВ».

Александр является воспитанником московского «Спартака». Он выступал за македонский «Тетекс», армянский «Улисс», белорусскую «Белшину», «Нефтехимик», а также за ряд клубов Второй лиги и на любительском уровне.

Напомним, сборной России предстоит провести три товарищеских встречи: с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября) и с национальной командой Катара (12 сентября).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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