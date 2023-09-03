Сазонов: итальянский футбол – лучшее место для карьерного роста центральных защитников

Защитник Саба Сазонов прокомментировал переход в «Торино» из московского «Динамо». За трансфер грузина «быки» заплатили российской стороне 2,75 миллиона евро.

«Последние несколько дней время пролетели очень быстро: позавчера я тренировался с «Динамо», а сейчас нахожусь в Турине. У меня было много предложений. Благодаря работе моего отца я здесь.

Конечно, я готов к итальянскому футболу. Я центральный защитник, и Серия А – лучшее место для роста в этой роли. В России было много бега: надеюсь, я готов совершить этот рывок», — цитирует Сазонова Toro News.

Саба является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне Сезонов провёл за «Динамо» пять матчей и не отметился результативными действиями.