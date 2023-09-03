ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сазонов: итальянский футбол – лучшее место для карьерного роста центральных защитников

Саба теперь в Серии А.
03 сентября 2023 11:17
автор: Тимур Пацюк

Защитник Саба Сазонов прокомментировал переход в «Торино» из московского «Динамо». За трансфер грузина «быки» заплатили российской стороне 2,75 миллиона евро.

«Последние несколько дней время пролетели очень быстро: позавчера я тренировался с «Динамо», а сейчас нахожусь в Турине. У меня было много предложений. Благодаря работе моего отца я здесь.

Конечно, я готов к итальянскому футболу. Я центральный защитник, и Серия А – лучшее место для роста в этой роли. В России было много бега: надеюсь, я готов совершить этот рывок», — цитирует Сазонова Toro News.

Саба является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне Сезонов провёл за «Динамо» пять матчей и не отметился результативными действиями.

источник: Toro News
«Оренбург» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ
Битва двух аутсайдеров.
03.09.2023 11:54
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Я пока с компьютером на вы». Жирков рассказал о сложностях с обучением на тренерскую лицензию
Юрий Валентинович надеется, что хотя бы дети помогут.
03.09.2023 11:37
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Александр Бубнов: с такими шараханиями Абаскаля говорить о чемпионстве «Спартака» не приходится
Красно-белые после лучшего старта в истории скатились в середняки.
03.09.2023 11:28
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Бывший тренер «Динамо» высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом» в РПЛ
Матч пройдет сегодня, 3 сентября.
03.09.2023 11:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Коло-Муани объяснил свой переход в «ПСЖ»
Вингер перебрался из немецкого «Айнтрахта».
03.09.2023 11:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.