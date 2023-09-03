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Александр Бубнов: с такими шараханиями Абаскаля говорить о чемпионстве «Спартака» не приходится

Красно-белые после лучшего старта в истории скатились в середняки.
03 сентября 2023 11:28
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Накануне красно-белые уступили в матче 7-го тура «Краснодару» (0:2).

«Абаскаль опять не угадал с составом. С таким подбором игроков точно можно найти более оптимальное сочетание. Явные проблемы в средней линии. Умяров – не уровень «Спартака». В целом с такими шараханиями испанца говорить о чемпионстве больше не приходится. Российского специалиста в такой ситуации уже давно уволили бы», — цитирует Бубнова Sportbox.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 52 матча, одержали 27 побед, потерпели 14 поражений. Ещё 11 встреч были сведены вничью.

источник: Sportbox.ru
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