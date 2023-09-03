«Я пока с компьютером на вы». Жирков рассказал о сложностях с обучением на тренерскую лицензию

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о сложностях, возникающих с обучением в РФС на тренерскую лицензию.

«Пока учёба даётся непросто. Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на вы. Может, дети помогут побыстрее освоить. Но в любом случае — разберёмся.

На курсе собралась почти вся сборная России минувших лет – точно не соскучишься. Все в футболе разбираются, у каждого своё мнение, бывают споры. Очень интересно», — рассказал Жирков «Матч ТВ».

Напомним, Жирков является пятикратным чемпионом России, победителем АПЛ, обладателем Кубка УЕФА и бронзовой медали ЧЕ-2008 в составе национальной команды.