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«Я пока с компьютером на вы». Жирков рассказал о сложностях с обучением на тренерскую лицензию

Юрий Валентинович надеется, что хотя бы дети помогут.
03 сентября 2023 11:37
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о сложностях, возникающих с обучением в РФС на тренерскую лицензию.

«Пока учёба даётся непросто. Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на вы. Может, дети помогут побыстрее освоить. Но в любом случае — разберёмся.

На курсе собралась почти вся сборная России минувших лет – точно не соскучишься. Все в футболе разбираются, у каждого своё мнение, бывают споры. Очень интересно», — рассказал Жирков «Матч ТВ».

Напомним, Жирков является пятикратным чемпионом России, победителем АПЛ, обладателем Кубка УЕФА и бронзовой медали ЧЕ-2008 в составе национальной команды.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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