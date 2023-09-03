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Изидор уехал из России без согласования с руководством «Локомотива»

Футболист выступает за клуб с января 2022 года.
03 сентября 2023 12:11
автор: Александр Поволоцкий

Пресс-служба «Локомотива» заявила, что форвард Вильсон Изидор покинул расположение клуба без согласования с руководством.

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний прошел медосмотр в одной из французских команд.

«Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства ФК «Локомотив» покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошёл медосмотр в одной из команд», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

В московской команде отметили, что будут следовать пунктам трудового договора и решать отношения с Изидором в правовом поле. Футболист уже уведомлен об этом.

В текущем сезоне Вильсон забил два мяча и сделал одну голевую передачу в шести матчах

источник: ПФК «Локомотив»
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