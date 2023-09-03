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«Оренбург» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Битва двух аутсайдеров.
03 сентября 2023 11:54
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Газовик» состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Сочи». Стартовый свисток Евгения Буланова прозвучит в 13:00 мск.

Команды огласили составы на эту встречу.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сиваков, Сидоров, Ковалёв, Гойкович, Марин, Башич, Обухов, Вера, Мансилья.

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Маргасов, Дркушич, Миладинович, Юсупов, Марсело, Кравцов, Мелкадзе, Мигел Силвейра, Крамарич.

В турнирной таблице «Оренбург» занимает последнее, 16-е место, набрав лишь 2 очка. У «Сочи» 6 баллов в активе и 12-я строчка. Лидером остаётся «Краснодар» с 17 очками.

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