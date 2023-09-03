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«Толку от него не будет, пусть уходит». Смородская — об Изидоре, самовольно покинувшем «Локомотив»

Контракт футболиста с российской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.
03 сентября 2023 12:51
автор: Александр Поволоцкий

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на решение нападающего Вильсона Изидора самовольно покинуть клуб и уехать из России.

В СМИ сообщалось, что 23-летний футболист прошел медосмотр в одной из команд чемпионата Франции.

«Если он не хочет возвращаться, то зачем он нужен? Пусть уходит, толку от него не будет, даже если он вернется, то играть не будет», — приводит «Матч ТВ» слова Смородской .

Отметим, что »Локомотив» не получиал из Франции предложений о трансфере Вильсона, которые устроили бы обе стороны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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