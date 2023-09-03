Экс-тренер сборной России отметил важность для ЦСКА игры с «Зенитом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что предстоящий матч 7-го тура РПЛ против «Зенита» является для ЦСКА чрезвычайно важным.

Отметим, что игра в Москве начнётся в 17:30. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«ЦСКА, понеся сокрушительные кадровые потери, будет использовать все возможное, чтобы обрести внутреннюю уверенность. Потому что в их составе есть множество молодых игроков, кому Федотов вынужден доверять. То, насколько удачно сложится игра для ЦСКА, будет залогом того, что вот эта молодежь, возможно, будет с каждой новой игрой обретать себя и формировать свое лицо», - приводит «Газета.ru» слова Игнатьева.

«Зенит» занимает на данный момент третье место в таблице РПЛ, набрав 13 очков. ЦСКА идёт на седьмой позиции. У московского клуба десять очков.