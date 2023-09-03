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«Сейчас это неважно». Головин - о лидерстве «Монако» в таблице чемпионата Франции

Команда не знает поражений в новом сезоне.
03 сентября 2023 13:10
автор: Александр Поволоцкий

Российский хавбек «Монако» Александр Головин высказался относительно лидерства монегасков в таблице чемпионата Франции.

Накануне команда 27-летнего футболиста обыграла «Ланс» со счетом 3:0. Головин отметился забитым мячом.

«В ситуaции с моим голом нужно отметить своeвременную и удобную передачу пaртнёра. Мы действительно неплохо стaртовали, но смотреть сейчaс в таблицу смысла нeт — все главные матчи впереди. Сыгрaно слишком мало и говoрить о том, кто на каком месте находится, преждевременно», – цитирует Головина «Матч ТВ».

После четырех туров «Монако» возглавил турнирную таблицу Лиги 1, набрав десять очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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