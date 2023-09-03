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Полузащитник «Краснодара» Сперцян высказался о сорванном переходе в европейский клуб
На футболиста претендовало несколько команд.
03 сентября 2023 13:31
автор: Александр Поволоцкий
источник:
Чемпионат.com
«Оренбург» - «Сочи»: счёт в первой тайме не открыт
Матч проходит в Оренбурге.
03.09.2023 13:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стало известно, кто из игроков «Динамо» вызван в национальные команды на сентябрьские матчи
Сегодня бело-голубые проведут очередной матч в РПЛ.
03.09.2023 13:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Сафонова считает, что эксперименты Абаскаля в «Спартаке» ни к чему хорошему не привеле
Московский клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:2.
03.09.2023 13:44
Футбол
РФС объявил о проведении матча сборной России против Катара
В сентябре организованы три товарищеские встречи.
03.09.2023 13:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Жирков рассказал, будет ли играть за Fight Nights в Медиалиге
Футболист завершил профессиональную карьеру в прошлом году.
03.09.2023 13:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Сейчас это неважно». Головин — о первенстве «Монако» в таблице чемпионата Франции
Команда не знает поражений в новом сезоне.
03.09.2023 13:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
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