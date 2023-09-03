РФС объявил о проведении матча сборной России против Катара

РФС также подтвердил, что сборная России проведёт 12 сентября товарищеский матч против Катара.

Ранее с аналогичным заявлением выступили в Федерации футбола Катара.

Встреча между коллективами состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит 18:15 по московскому времени.

Сборная России в сентябре также сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Стороны договорились, что возраст у российской команды будет соответствовать противнику. Эти матчи пройдут 7 и 11 сентября.