Агент Сафонова считает, что эксперименты Абаскаля в «Спартаке» ни к чему хорошему не привеле

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что эксперименты главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ни к чему хорошему не привели.

«Раньше часто говорили: выигрывает команда, проигрывает тренер. Не хочется на кого-то вешать ярлыки. Проблемы в обороне «Спартака» никуда так и не делись. В принципе, все футболисты сыграли средне, ниже своих возможностей, включая того же Промеса. А ведь «Краснодар» чего-то сверхъестественного сопернику не предложил», - приводит слова специалиста «СЭ».

Следующий матч «Спартак» проведёт на выезде против «Сочи» 16 сентября.