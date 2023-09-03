Агент Сафонов — о «Спартаке»: набрали столько футболистов, а где результат?

Футбольный агент Алексей Сафонов признался, что не понимает решений главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Набрали столько футболистов, а где результат? Николсон и Бальде вдруг оказались не нужны, с ними расстались. Взяли Медину, но он не играет. Некоторым футболистам вообще шансов не дают. Маслов — свой, а не играет. В «Динамо», например, больше дают шансов воспитанникам. Захарян, который уехал, Тюкавин, Грулёв, Кутицкий, Гладышев... А в «Спартаке» ряд решений вызывает удивление. В итоге складывается ощущение, что нет единого коллектива, нет единого целого. А то, что Абаскаль скачет по бровке... Ну мы таких уже видели. Того же Тедеско. Нас этим не удивишь. Абаскалю не на что жаловаться. Ему всех купили, почти все позиции продублированы. Так в чём проблема?» — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Московский клуб располагается лишь на восьмой позиции в чемпионате страны, набрав 10 очков в семи турах. Накануне столичный клуб проиграл «Краснодару» со счётом 0:2.