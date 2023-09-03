ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Тихонов считает, что «Ростов» может обыграть «Динамо»

Встреча состоится 3 сентября.
03 сентября 2023 13:58
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Динамо» только вышло на хороший уровень игры, как тут же стали разбирать игроков. Одного заменить можно быстро, но, когда разговоры идут уже о нескольких, а кто-то из них уже и контракт подписывает, тут появляется определённая растерянность. Да, есть новички, но они только-только пришли, а уходят-то лидеры. Отсюда, наверное, и ничья с «Рубином», и разгром от «Спартака» в Кубке. Тем временем «Ростов» ведёт себя непредсказуемо и чередует провалы с хорошей игрой и самоотдачей. Сейчас, по ощущениям, у ростовчан должен начаться период подъёма, начало положено в кубковой победе над «Локо». Уязвлённые москвичи могут оказать в Ростове-на-Дону недостаточное сопротивление», — сказал Тихонов Metaratings.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 3 сентября, начало матча намечено на 20:00 по московскому времени.

источник: Metaratings.ru
ЦСКА – «Зенит»: во сколько начало, где смотреть центральный матч дня в РПЛ
ЦСКА – «Зенит»: во сколько начало, где смотреть центральный матч дня в РПЛ
Очередная игра команд двух столиц
03.09.2023 15:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче седьмого тура РПЛ
«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче седьмого тура РПЛ
Встреча завершилась со счётом 3:0.
03.09.2023 14:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Локомотив» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 7-го утра РПЛ
«Локомотив» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 7-го утра РПЛ
Дзюба выйдет с первых минут.
03.09.2023 14:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Оренбург» увеличил преимущество в матче с «Сочи»
Два гола за несколько минут.
03.09.2023 14:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Оренбург» открыл счет в матче с «Сочи»
Хозяева поля реализовали пенальти.
03.09.2023 14:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
В департаменте судейства признали ошибку арбитра в пользу «Зенита» в матче с «Уралом»
В департаменте судейства признали ошибку арбитра в пользу «Зенита» в матче с «Уралом»
Нужно было прислушаться к совету VAR.
03.09.2023 14:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.