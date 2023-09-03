Андрей Тихонов считает, что «Ростов» может обыграть «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Динамо» только вышло на хороший уровень игры, как тут же стали разбирать игроков. Одного заменить можно быстро, но, когда разговоры идут уже о нескольких, а кто-то из них уже и контракт подписывает, тут появляется определённая растерянность. Да, есть новички, но они только-только пришли, а уходят-то лидеры. Отсюда, наверное, и ничья с «Рубином», и разгром от «Спартака» в Кубке. Тем временем «Ростов» ведёт себя непредсказуемо и чередует провалы с хорошей игрой и самоотдачей. Сейчас, по ощущениям, у ростовчан должен начаться период подъёма, начало положено в кубковой победе над «Локо». Уязвлённые москвичи могут оказать в Ростове-на-Дону недостаточное сопротивление», — сказал Тихонов Metaratings.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 3 сентября, начало матча намечено на 20:00 по московскому времени.