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В департаменте судейства признали ошибку арбитра в пользу «Зенита» в матче с «Уралом»

Нужно было прислушаться к совету VAR.
В департаменте судейства признали ошибку арбитра в пользу «Зенита» в матче с «Уралом»
03 сентября 2023 14:01
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал неправильным решение главного судьи матча 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Урал» (4:0) Артёма Чистякова о неназначении пенальти в ворота сине-бело-голубых.

Эпизод произошел на 89-й минуте игры, когда мяч попал в руку игроку «Зенита». Чистякова позвали посмотреть видеоповтор, но он не изменил своего решения, посчитав, что в моменте сначала произошёл был фол в атаке.

В департаменте судейства не согласны с такой трактовкой и считают, что VAR в данном эпизоде был прав, увидев явное нарушение правил. Следовательно в ворота «Зенита» стоило назначить пенальти.

источник: РФС
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