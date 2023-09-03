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«Локомотив» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 7-го утра РПЛ

Дзюба выйдет с первых минут.
«Локомотив» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 7-го утра РПЛ
03 сентября 2023 14:37
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Локомотив"

Московский «Локомотив» и калининградская »Балтика» объявили составы команд на матч 7-го тура Российской Премьер-лиги.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Фассон, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Галоян, Мусаев, Гузина.

Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 15:15 мск.

источник: «Советский спорт»
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