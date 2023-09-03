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«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче седьмого тура РПЛ

Встреча завершилась со счётом 3:0.
«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче седьмого тура РПЛ
03 сентября 2023 14:59
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Оренбург"

В Оренбурге завершился матч 7-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются местный одноимённый клуб и «Сочи».

По итогам матча победу одержал «Оренбург» со счётом 3:0.

На 55-й минуте пенальти, назначенный после просмотра VAR, реализовал Брайан Мансилья. На 58-й минуте забил Владимир Обухов. На 96-й минуте в ворота «Сочи» был назначен пенальти, который реализовал Джастин Куэро.

«Оренбург» после шести матчей с пятью очками находится на 14-й строчке в турнирной таблице, «Сочи», набрав шесть очков, располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

РПЛ

3-й тур

«Оренбург» (Оренбург) - «Сочи» (Сочи) - 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 55, пенальти Мансилья, 2:0 – 58 Обухов, 3:0 – 90, пенальти Куэро.

источник: «Советский спорт»
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