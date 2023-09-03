Кузяев выйдет в стартовом составе «Гавра» на матч с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев выйдет в стартовом составе команды в матче четвёртого тура Лиги 1 с «Лорьяном».

Стартовые составы команд:

«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Него, Туре, Кехта, Кузяев, Логбо, Алиуи.

«Лорьян»: Мвого, Менди, Лапорт, Тальби, Калулу, Ле Гофф, Абергель, Понсо, Февр, Дукуре, Пажи.

«Гавр» по итогам предыдущей кампании 2022/2023 занял первое место в Лиге 2 и вышел в высшую лигу. Последний раз команда выступала в первом дивизионе в сезоне 2008/2009, после чего вылетела, заняв последнее место в турнирной таблице.