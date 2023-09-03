Денис Глушаков может перейти в «Рубин»

«Рубин» в ближайшее время может подписать бывшего полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова. Об этом сообщает Sport24.ru.

36-летний футболист по истечении контракта покинул нижегородскую команду в июле 2023 года и сейчас является свободным агентом.

В сезоне-2022/2023 Глушаков в составе «Пари НН» принял участие в девяти матчах и отличился одним забитым мячом. Ранее в карьере он выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 400 тысяч евро.