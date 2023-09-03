Марио Фернандес выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА в РПЛ 

Тренерские штабы ЦСКА и «Зенита» огласили стартовые составы команд на матч 7-го тура чемпионата России.

Очная встреча пройдёт сегодня, 3 сентября, в Москве на «ВЭБ Арене». Начало матча в 17:30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Фернандес, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

В настоящее время ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после шести матчей. «Зенит» располагается на третьей строчке, имея в своём активе 13 очков.