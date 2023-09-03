«Локомотив» – «Балтика»: Гузина отыграл один мяч гостей в начале второго тайма 

В эти минуты в Москве проходит матч седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный «Локомотив» принимает у себя «Балтику».

На 51-й минуте встречи гостям удалось сократить отставание благодаря забитому мячу нападающего Гедеона Гузины.

Таким образом, счёт на табло стал 3:1 в пользу московской команды.

Перед очной встречей красно-зелёные с девятью очками занимали десятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Балтика», имея три очка, замыкала турнирную таблицу.