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«Локомотив» – «Балтика»: Пряхин забил второй гол гостей

Форвард отличился на 65-й минуте.
03 сентября 2023 16:45
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» играет дома против «Балтики».

Гостевой команде удалось сократить отставание до минимума после того, как нападающий Сергей Пряхин забил второй гол гостей на 65-й минуте встречи.

Таким образом, счёт в матче в данный момент стал 3:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова. После первого тайма красно-зелёные громили соперника (3:0).

После шести проведённых матчей железнодорожники с девятью очками занимали десятое место, а «Балтика», имея три очка, замыкала турнирную таблицу.

источник: «Советский спорт»
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