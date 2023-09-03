«Локомотив» – «Балтика»: Пряхин забил второй гол гостей

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» играет дома против «Балтики».

Гостевой команде удалось сократить отставание до минимума после того, как нападающий Сергей Пряхин забил второй гол гостей на 65-й минуте встречи.

Таким образом, счёт в матче в данный момент стал 3:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова. После первого тайма красно-зелёные громили соперника (3:0).

После шести проведённых матчей железнодорожники с девятью очками занимали десятое место, а «Балтика», имея три очка, замыкала турнирную таблицу.