Гол Артёма Дзюбы помог «Локомотиву» обыграть «Балтику» в домашнем матче РПЛ 

Футболисты «Локомотива» на своём поле одержали победу над «Балтикой» в матче 7-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

В составе московской команды голы забили нападающий Артём Дзюба (9-я минута), полузащитники Антон Миранчук (17) и Дмитрий Баринов (34). За гостей забитыми мячами отличились форварды Гедеон Гузина (51) и Сергей Пряхин (65).

Таким образом, «Локомотив» набирает 12 очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» находится на последней, 16-й позиции с тремя баллами в активе.

17 сентября железнодорожники примут на своём поле «Оренбург». «Балтика» днём ранее сыграет дома против «Ростова».

РПЛ.

7-й тур.

«Локомотив» (Москва) – «Балтика» (Калининград) – 3:2 (3:0)

Голы: Дзюба, 9. Миранчук, 17. Баринов, 34 – Гузина, 51. Пряхин, 65.