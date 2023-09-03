ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гол Артёма Дзюбы помог «Локомотиву» обыграть «Балтику» в домашнем матче РПЛ 

Железнодорожники забили три гола в первом тайме, однако имели возможность упустить победу.
Гол Артёма Дзюбы помог «Локомотиву» обыграть «Балтику» в домашнем матче РПЛ 
03 сентября 2023 17:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Локомотива» на своём поле одержали победу над «Балтикой» в матче 7-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

В составе московской команды голы забили нападающий Артём Дзюба (9-я минута), полузащитники Антон Миранчук (17) и Дмитрий Баринов (34). За гостей забитыми мячами отличились форварды Гедеон Гузина (51) и Сергей Пряхин (65).

Таким образом, «Локомотив» набирает 12 очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» находится на последней, 16-й позиции с тремя баллами в активе.

17 сентября железнодорожники примут на своём поле «Оренбург». «Балтика» днём ранее сыграет дома против «Ростова».

РПЛ.

7-й тур.

«Локомотив» (Москва) – «Балтика» (Калининград) – 3:2 (3:0)

Голы: Дзюба, 9. Миранчук, 17. Баринов, 34 – Гузина, 51. Пряхин, 65.

источник: «Советский спорт»
Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, чем остался недоволен после победой над «Балтикой»
Железнодорожники обыграли своего соперника со счётом 3:2. 
03.09.2023 18:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу», одержав третью победу подряд
Матч прошел на стадионе «Энфилд»
03.09.2023 18:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Гавр» победил «Лорьян», Кузяев забил победный гол
Голы российского футболиста стали приносить очки.
03.09.2023 18:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Локомотива» Пиняев признан лучшим игроком матча с «Балтикой» в РПЛ 
В прошедшей игре 18-летний футболист отметился двумя ассистами и помог железнодорожникам одержать победу.
03.09.2023 17:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА — «Зенит»: хозяева вышли вперёд на 4-й минуте
ЦСКА — «Зенит»: хозяева вышли вперёд на 4-й минуте
Автором забитого мяча стал Антон Заболотный. 
03.09.2023 17:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кузяев забил второй гол за «Гавр»
Пострадал «Лорьян».
03.09.2023 17:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.