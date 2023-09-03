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ЦСКА — «Зенит»: хозяева вышли вперёд на 4-й минуте

Автором забитого мяча стал Антон Заболотный. 
ЦСКА — «Зенит»: хозяева вышли вперёд на 4-й минуте
03 сентября 2023 17:39
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Андрей Аносов/«Советский спорт»

В эти минуты проходит матч 7-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА принимает на своём поле «Зенит».

Хозяева поля вышли вперёд уже на четвёртой минуте встречи благодаря голу нападающего Антона Заболотного. Форвард смело пошёл в подкат в то время, как мяч контролировал голкипер сине-бело-голубых и внёс его в ворота соперника.

Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В настоящее время ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после шести матчей. «Зенит» располагается на третьей строчке, имея в своём активе 13 очков.

источник: «Советский спорт»
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