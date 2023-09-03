«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу», одержав третью победу подряд

В воскресенье, 3 сентября, прошел матч 4-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Победу одержали «красные» со счетом 3:0.
Голы в составе «мерсисайдцев» забили Доминик Собослаи (3-я минута) и Мохамед Салах (55). Еще один гол на счету Мэтти Кэша, который поразил собственные ворота на 22-й минуте.
Таким образом, «Ливерпуль» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии. Подопечные Юргена Клоппа набрали десять баллов и расположились на третьем месте в таблице. «Астон Вилла» идет 11-й с шестью баллами.
Чемпионат Англии, АПЛ
4-й тур
«Ливерпуль» - «Астон Вилла» 3:0
Голы: Собослаи 3, Кэш 22, Салах 55.