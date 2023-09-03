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Дмитрий Баринов оценил соперников сборной России на сентябрьском сборе

Подопечные Валерия Карпина проведут три матча
03 сентября 2023 18:14
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды со сборной Египта и Катара.

«С хорошим настроением еду в сборную. Соперники — супер. Это, наверное, лучшее, что сейчас может быть», – передает слова Баринова «Чемпионат».

Добавим, подопечные Валерия Карпина проведут две контрольные игры с олимпийской сборной Египта. При этом возраст нашей команды будет соответствовать возрасту соперника. Встречи состоятся 7 и 11 сентября.

После этого, 12 сентября, сборная России встретится с национальной командой Катара на стадионе «Эль-Джануб».

источник: Чемпионат.com
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