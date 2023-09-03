Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, чем остался недоволен после победы над «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 7-го тура чемпионата России, в котором московская команда победила дома «Балтику» (3:2).

После первого тайма красно-зелёные вели со счётом 3:0, однако пропустили два голов во второй половине.

«Сказали ребятам в раздевалке, что после такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру. К сожалению, надо отдать должное «Балтике», но и мы нити игры стали упускать. Стали позволять сопернику слишком многое. Поэтому требовалось освежить состав. Устроила ли игра? Конечно, нет. Всегда есть моменты, которые можно улучшать», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

После очного матча «Локомотив» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» находится на последней, 16-й позиции с тремя баллами в активе.