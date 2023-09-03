«Айнтрахт» и «Кёльн» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

Франкфуртский «Айнтрахт» в домашнем матче 3-го тура Бундеслиги сыграл вничью с «Кёльном» со счётом 1:1.
На реализованный пенальти полузащитника гостей Флориана Кайнца (44-я минута) хозяева поля ответили мячом Нильса Нкунку (88).
«Козлы» набрали первое очко и поднялись на 14-е место, клуб из Франкфурта девятый с 5 очками.
В следующем туре пройдут матчи «Кёльн» - «Хоффенхайм» и «Бохум» - «Айнтрахт».
Бундеслига
3-й тур
«Айнтрахкт» (Франкфурт) – «Кёльн» (Кёльн)
Голы: Нкунку, 88 – Кайнц, 44 (пен.)
источник: «Советский спорт»