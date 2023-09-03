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«Айнтрахт» и «Кёльн» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

Игра прошла во Франкфурте.
03 сентября 2023 18:26
автор: Максим Скороходов

Франкфуртский «Айнтрахт» в домашнем матче 3-го тура Бундеслиги сыграл вничью с «Кёльном» со счётом 1:1.

На реализованный пенальти полузащитника гостей Флориана Кайнца (44-я минута) хозяева поля ответили мячом Нильса Нкунку (88).

«Козлы» набрали первое очко и поднялись на 14-е место, клуб из Франкфурта девятый с 5 очками.

В следующем туре пройдут матчи «Кёльн» - «Хоффенхайм» и «Бохум» - «Айнтрахт».

Бундеслига

3-й тур

«Айнтрахкт» (Франкфурт) – «Кёльн» (Кёльн)

Голы: Нкунку, 88 – Кайнц, 44 (пен.)

источник: «Советский спорт»
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