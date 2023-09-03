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Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от «Локомотива» в 7-м туре РПЛ 

Подопечные российского специалиста проиграли красно-зелёным со счётом 2:3. 
03 сентября 2023 18:34
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении команды в матче 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:3).

«С таким уровнем надежности, как в первом тайме, невозможно брать очки. Пытались во втором тайме исправлять ситуацию, но первый был провальный. Во втором тайме регулярно создавали моменты, были голевые эпизоды, но не забивали. Не хватило удара в концовке. Обидно, что мы подарили сопернику первый тайм, после было сложно вернуться», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

В данный момент «Балтика» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка после семи проведённых матчей. «Локомотив» находится на пятой позиции, имея в своём активе 12 очков.

17 сентября железнодорожники примут на своём поле «Оренбург». «Балтийцы» днём ранее сыграет дома против «Ростова».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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