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Ринат Билялетдинов высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России

«Быки» после семи матчей не потерпели ни одного поражения в национальном первенстве. 
03 сентября 2023 18:52
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Рубина» и «Химок» Ринат Билялетдинов оценил турнирное положение «Краснодара» в начале сезона РПЛ-2023/2024.

«Рано говорить о том, станет ли «Краснодар» чемпионом или нет. Любая команда подвержена как взлетам, так и спадам. Тут важна глубина состава. Одно дело тренировочный тонус, другое — игровой. Рано или поздно «Краснодар» устанет. Держать такую планку очень непросто. Но интересно смотреть», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В настоящее время «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после семи проведённых игр. 16 сентября чёрно-зелёные сыграют в гостях против «Ахмата».

источник: «РБ-Спорт»
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