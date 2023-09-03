Ринат Билялетдинов высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России

Бывший главный тренер «Рубина» и «Химок» Ринат Билялетдинов оценил турнирное положение «Краснодара» в начале сезона РПЛ-2023/2024.

«Рано говорить о том, станет ли «Краснодар» чемпионом или нет. Любая команда подвержена как взлетам, так и спадам. Тут важна глубина состава. Одно дело тренировочный тонус, другое — игровой. Рано или поздно «Краснодар» устанет. Держать такую планку очень непросто. Но интересно смотреть», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В настоящее время «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после семи проведённых игр. 16 сентября чёрно-зелёные сыграют в гостях против «Ахмата».