«Ростов» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ 

«Ростов» и «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч 7-го тура чемпионата России.

Очная встреча пройдёт в воскресенье, 3 сентября, в Ростове-на-Дону на домашнем стадионе жёлто-синих. Начало матча – 20:00 мск.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелехин, Миронов, Тугарев, Глебов, Ионов, Щетинин, Комличенко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Лаксальт, Скопинцев, Даса, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

В данный момент «Ростов» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после шести матчей. «Динамо» идёт на шестом месте с 11 баллами в активе.