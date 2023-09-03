Унаи Эмери назвал причину крупного поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал проигранный матч «Ливерпулю» в рамках 4-го тура чемпионат Англии АПЛ.

«Первый тайм был ключевым. «Ливерпуль» действовал слаженно. Может быть, мы были немного слабы в некоторых действиях, и это было ключевым моментом в первом тайме. При счете 2:0 было трудно, мы пытались забить, но после третьего гола было очень сложно вернуться», — приводит слова Эмери ВВС.

Голы в составе «мерсисайдцев» забили Доминик Собослаи (3-я минута) и Мохамед Салах (55). Еще один гол на счету Мэтти Кэша, который поразил собственные ворота на 22-й минуте.