ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Унаи Эмери назвал причину крупного поражения от «Ливерпуля»

«Астон Вилла» уступила со счетом 0:3
03 сентября 2023 19:09
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал проигранный матч «Ливерпулю» в рамках 4-го тура чемпионат Англии АПЛ.

«Первый тайм был ключевым. «Ливерпуль» действовал слаженно. Может быть, мы были немного слабы в некоторых действиях, и это было ключевым моментом в первом тайме. При счете 2:0 было трудно, мы пытались забить, но после третьего гола было очень сложно вернуться», — приводит слова Эмери ВВС.

Голы в составе «мерсисайдцев» забили Доминик Собослаи (3-я минута) и Мохамед Салах (55). Еще один гол на счету Мэтти Кэша, который поразил собственные ворота на 22-й минуте.

источник: BBC
Отец Кузяева – о голе сына в ворота «Лорьяна»: «Говорить о полной адаптации еще рано»
Далер уже не в первый раз отмечается результативными действиями за новый клуб
03.09.2023 19:44
Футбол
автор: Александр Бойченко
Голкипер ЦСКА Акинфеев признан лучшим игроком матча с «Зенитом» в РПЛ
Команды не смогли выявить победителя в прошедшей игре. 
03.09.2023 19:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА на своём поле упустил победу над «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ 
ЦСКА на своём поле упустил победу над «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ 
Команды обменялись голами в прошедшей встрече.
03.09.2023 19:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В матче ЦСКА и «Зенит» произошло две стычки подряд
Игра проходит в Москве.
03.09.2023 19:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА — «Зенит»: Дуглас Сантос сравнял счёт в концовке встречи 
Бразилец отличился на 88-й минуте.
03.09.2023 19:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ростов» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ 
«Ростов» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ 
Встреча состоится сегодня и начнётся в 20:00 по московскому времени. 
03.09.2023 18:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.