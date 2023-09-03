ЦСКА на своём поле упустил победу над «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ 

Завершился матч 7-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Зенит».

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

Гол в составе армейцев забил нападающий Антон Заболотный на 4-й минуте после ошибки вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова. На 88-й минуте защитник гостей Дуглас Сантос отличился забитым мячом и спас питерскую команду от поражения.

Таким образом, ЦСКА поднимается седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. «Зенит» располагается на второй строчке с 14 баллами.

РПЛ.

7-й тур.

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)

Голы: Заболотный, 4 – Сантос, 88.