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ЦСКА на своём поле упустил победу над «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ 

Команды обменялись голами в прошедшей встрече.
ЦСКА на своём поле упустил победу над «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ 
03 сентября 2023 19:30
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Андрей Аносов/«Советский спорт»

Завершился матч 7-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Зенит».

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

Гол в составе армейцев забил нападающий Антон Заболотный на 4-й минуте после ошибки вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова. На 88-й минуте защитник гостей Дуглас Сантос отличился забитым мячом и спас питерскую команду от поражения.

Таким образом, ЦСКА поднимается седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи матчей. «Зенит» располагается на второй строчке с 14 баллами.

РПЛ.

7-й тур.

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)

Голы: Заболотный, 4 – Сантос, 88.

источник: «Советский спорт»
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