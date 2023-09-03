Отец Кузяева – о голе сына в ворота «Лорьяна»: «Говорить о полной адаптации еще рано»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Лорьяна» Далера Кузяева, прокомментировал забитый гол сына в ворота «Лорьяна» в рамках 4-го тура французской Лиги 1 (3:0).

– Отличный результат для команды и Далера! Он все делает правильно, а команда ему очень хорошо помогает. Самое главное, что идет развитие. Но говорить про полную адаптацию к чемпионату и стране еще рано. Еще очень много работы предстоит во всех аспектах игры, – приводит слова Кузяева-старшего Sport24.

Добавим, ранее Кузяев уже забил первый гол за свой новый клуб. Это произошло в матче 2-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:2).