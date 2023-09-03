ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Марио Фернандес отпраздновал гол в ворота ЦСКА вместе с футболистами «Зенита»

Бразилец прибежал к партнерам по команде со скамейки запасных, чтобы отметить это событие.
03 сентября 2023 19:57
автор: Глеб Шевяков

Матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью – 1:1. Сине-бело-голубые отыгрались на 88-й минуте встречи.

Во время празднования забитого мяча защитника Дугласа Сантоса, его одноклубник Марио Фернандес, который ранее был заменён, в ускоренном темпе преодолел дистанцию со скамейки запасных до футболистов питерской команды, чтобы вместе с ними отметить гол. Зрители на «ВЭБ Арене» не оценили поступок бразильского игрока и освистали защитника.

Фернандес на протяжении десяти лет выступал в составе ЦСКА (2012-2022). Летом прошлого года он приостановил карьеру, однако позже вернулся в профессиональный футбол и в прошедшее межсезонье подписал контракт с «Зенитом».

источник: «Советский спорт»
Владимир Федотов отреагировал на скандальное празднование гола Марио Фернандеса
Россиянин с бразильским паспортом перешел в «Зенит» минувшим летом.
03.09.2023 21:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
Давила считает, что ЦСКА мог одержать победу над «Зенитом» в 7-м туре РПЛ 
Команды разошлись миром в прошедшей встрече.
03.09.2023 21:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Масалитин - о стычках в матче ЦСКА - «Зенит»: судье нужно было гасить жёлтыми, а не стоять столбом
Экс-игрок армейцев отметил, что Павел Кукуян слишком лояльно обошелся с зачинщиками потасовок.
03.09.2023 20:58
Футбол
автор: Элина Бурина
Алексей Сутормин высказался о своём возможном переходе в ЦСКА 
Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в игроке «Зенита» 
03.09.2023 20:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Владимир Федотов – о матче с «Зенитом»: «ЦСКА опоздал со свежей кровью»
Армейцы сыграли вничью с сине-бело-голубыми (1:1).
03.09.2023 20:39
Футбол
автор: Александр Бойченко
Голы Райса и Жесуса принесли победу «Арсеналу» над «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ
Голы Райса и Жесуса принесли победу «Арсеналу» над «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ
Команды встречались на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. 
03.09.2023 20:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-игрок ЦСКА - о матче с «Зенитом»: у армейцев вообще ничего не получалось после гола. Испугались
Масалитин также отметил выдающуюся игру Игоря Акинфеева в матче седьмого тура РПЛ.
03.09.2023 20:29
Футбол
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.