Марио Фернандес отпраздновал гол в ворота ЦСКА вместе с футболистами «Зенита»

Матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью – 1:1. Сине-бело-голубые отыгрались на 88-й минуте встречи.

Во время празднования забитого мяча защитника Дугласа Сантоса, его одноклубник Марио Фернандес, который ранее был заменён, в ускоренном темпе преодолел дистанцию со скамейки запасных до футболистов питерской команды, чтобы вместе с ними отметить гол. Зрители на «ВЭБ Арене» не оценили поступок бразильского игрока и освистали защитника.

Фернандес на протяжении десяти лет выступал в составе ЦСКА (2012-2022). Летом прошлого года он приостановил карьеру, однако позже вернулся в профессиональный футбол и в прошедшее межсезонье подписал контракт с «Зенитом».