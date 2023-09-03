Сергей Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в игре с ЦСКА в рамках 7-го тура чемпионата России (1:1).
«Соперник ждал нашей ошибки, они ее дождались. В дальнейшем играли неплохо, в первом тайме моменты создавали, должны были забивать.
Ребята сыграли неплохой матч, были невынужденные ошибки, не хватало хладнокровия, но матч хороший», — передает слова Семака «Чемпионат».
Авторами забитых мячей стали форвард красно-синих Антон Заболотный и защитник питерской команды Дуглас Сантос.
В данный момент ЦСКА располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 очков. «Зенит» идёт на второй позиции с 14 очками.