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Хави Симонс помог «Лейпцигу» одержать победу над «Унионом» в гостевом матче Бундеслиги

Встреча прошла в Берлине
Хави Симонс помог «Лейпцигу» одержать победу над «Унионом» в гостевом матче Бундеслиги
03 сентября 2023 20:25
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

В воскресенье, 3 сентября, на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» прошел матч 3-го тура немецкой Бундеслиги между «Унионом» и «РБ Лейпцигом». Победу одержали гости со счетом 3:0.

Первый гол в матче забил 20-летний нападающий Хави Симонс на 51-й минуте. Затем гости увеличили преимущество силами Беньямина Шешко (85, 87).

Таким образом, «Лейпциг» набрал шесть баллов и расположился на 5-й строчке турнирной таблицы. В активе «Униона» также шесть очков и четвертое место.

В следующем матче «Унион» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», а «Лейпциг» примет «Аугсбург». Обе встречи пройдут 16 сентября.

Чемпионат Германии, Бундеслига
3-й тур

«Унион Берлин» – «Лейпциг» 0:3

Голы: Симонс 51, Шешко 85, 87

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