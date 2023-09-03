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Голы Райса и Жесуса принесли победу «Арсеналу» над «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ

Команды встречались на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. 
Голы Райса и Жесуса принесли победу «Арсеналу» над «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ
03 сентября 2023 20:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Завершился матч 4-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед».

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Микеля Артеты.

За лондонский клуб гол забил полузащитник Мартин Эдегор на 28-й минуте. Минутой ранее в составе «красных дьяволов» забитым мячом отличился нападающий Маркус Рэшфорд. В компенсированное время ко второму тайму «пушкари» забили второй гол благодаря усилиям полузащитника Деклана Райса (90+7) и третий, автором которого стал форвард Габриэль Жесус (90+11).

Таким образом, «Арсенал» поднимается на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав десять очков после четырёх матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

В следующем туре «канониры» отправятся в гости к «Эвертону» (17 сентября). Манкунианцы днём ранее примут дома «Брайтон».

АПЛ.

4-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1 (1:1)

Голы: Эдегор, 28. Райс, 90+7. Жесус, 90+11 – Рэшфорд, 27.

источник: «Советский спорт»
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