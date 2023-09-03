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Экс-игрок ЦСКА - о матче с «Зенитом»: у армейцев вообще ничего не получалось после гола. Испугались

Масалитин также отметил выдающуюся игру Игоря Акинфеева в матче седьмого тура РПЛ.
03 сентября 2023 20:29
автор: Элина Бурина

У футболистов ЦСКА ничего не получалось после забитого гола на четвертой минуте, было ощущение, что они испугались, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» экс-игрок красно-синих Валерий Масалитин.

«Одни оборонялись всю игру, забили в начале гол, другие забили в концовке. У ЦСКА вообще ничего не получалось после гола, испугались, отошли назад и не могли из обороны выйти. «Зенит» пытался что-то создавать, а когда получалось, хорошо играл Акинфеев. Потом заменами во втором тайме освежили игру и добавили армейцы, а после гола уже пошли эмоции с обеих сторон, это вполне естественно», - сказал Масалитин.

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги. В составе хозяев гол забил Антон Заболотный (4-я минута). У гостей отличился Дуглас Сантос (88).

источник: «Советский спорт»
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