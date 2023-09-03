Владимир Федотов – о матче с «Зенитом»: «ЦСКА опоздал со свежей кровью»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в игре с «Зенитом» в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата России (1:1).

«Скажу про команду – у всех есть хороший потенциал. Нам эта пауза, как глоток свежего воздуха. Многие не имеют полноценной подготовки. Очень сложно добиваться игрового баланса. Но многие растут с прошлого сезона, кто-то лечился, был в сборных. Наверное, мы опоздали со свежей кровью. Поддержка была нужна, но у нас не было выбора и других вариантов.», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Авторами забитых мячей стали форвард красно-синих Антон Заболотный и защитник питерской команды Дуглас Сантос.

В данный момент ЦСКА располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 очков. «Зенит» идёт на второй позиции с 14 очками.