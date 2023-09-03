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Алексей Сутормин высказался о своём возможном переходе в ЦСКА 

Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в игроке «Зенита» 
03 сентября 2023 20:47
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оценил свои шансы перейти в ЦСКА в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что руководство армейцев желает взять в аренду 29-летнего футболиста.

«Вопрос больше к руководству клубов. Хочется получать больше игрового времени, и я не раз об этом говорил. Знал, что был интерес со стороны ЦСКА. Пока тренируюсь, работаю, стараюсь выкладываться по полной. В клубе говорят, что надо доказывать свое место на поле. А в дальнейшем смотреть», – приводит слова Сутормина Sport24.ru.

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он провёл семь матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,8 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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