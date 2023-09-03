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Масалитин - о стычках в матче ЦСКА - «Зенит»: судье нужно было гасить жёлтыми, а не стоять столбом

Экс-игрок армейцев отметил, что Павел Кукуян слишком лояльно обошелся с зачинщиками потасовок.
03 сентября 2023 20:58
автор: Элина Бурина

Судье в концовке встречи ЦСКА и «Зенита» нужно было гасить конфликты жёлтыми карточками, а не стоять столбом, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» экс-игрок красно-синих Валерий Масалитин.

«Зачем Барриос после гола побежал к Мендесу выяснять что-то? Если ты хочешь выиграть, то берёшь мяч, бежишь на центр, быстрее разыгрывать, время есть, чтобы забить победный гол. Нет, он побежал выяснять отношения. Зачем? Потом это завелось, пошла перепалка. Судье нужно было гасить жёлтыми карточками это все, а не стоять столбом. Пошли дальше, один стык, второй стык, эмоции передают. В конце тоже были момент. Просто эмоции взяли верх. Судьям изначально надо было давать жёлтые, начиная с Барриоса и других. Также надо было дать карточку Алипу, он просто по физиономии ударил почти, Заболотному. Надо было гасить на начальном этапе, подозвать капитанов и сказать попридержать эмоции», - сказал Масалитин.

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги. В составе хозяев гол забил Антон Заболотный (4-я минута). У гостей отличился Дуглас Сантос (88).

источник: «Советский спорт»
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