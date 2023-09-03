Давила считает, что ЦСКА мог одержать победу над «Зенитом» в 7-м туре РПЛ 

Нападающий ЦСКА Виктор Давила прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата России, в котором московский клуб на своём поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

«На самом деле 89 минут матча шли корректно, три очка, все шло к победе. Ничья с горьким вкусом. Матч шел хорошо, один эпизод… Из‑за неправильного решения все привело к угловому, и это смазало концовку игры», – приводит слова 25-летнего футболиста «Матч ТВ».

В данный момент ЦСКА располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 очков. «Зенит» идёт на второй позиции с 14 очками.