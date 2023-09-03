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Владимир Федотов отреагировал на скандальное празднование гола Марио Фернандеса

Россиянин с бразильским паспортом перешел в «Зенит» минувшим летом.
03 сентября 2023 21:07
автор: Александр Бойченко

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поведение флангового защитника «Зенита» Марио Фернандеса после того, как сине-бело-голубые сравняли счет в центральной игре 7-го тура чемпионата России (1:1).

Футболист побежал через всю скамейку запасных, чтобы отпраздновать гол вместе со своей новой командой. Ранее Фернандес 10 лет выступал за красно-синих.

«Забег Марио? Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре. Человек играет в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что он имел в виду под этим», – передает слова Федотова «Чемпионат».

Авторами забитых мячей стали форвард красно-синих Антон Заболотный и защитник питерской команды Дуглас Сантос.

В данный момент ЦСКА располагается на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 очков. «Зенит» идёт на второй позиции с 14 очками.

источник: Чемпионат.com
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