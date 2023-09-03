Дзюба отреагировал на победу «Локомотива» над «Балтикой» в матче 7-го тура РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба подвёл итоги матча 7-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники обыграли «Балтику» со счётом 3:2.

По итогам встречи, 35-летний футболист записал на свой счёт один гол и ассист.

«Всех с тяжелой и очень важной победой! Постараемся в следующий раз без валидола. Будем работать. Идем дальше», — написал Дзюба в своих соцсетях.

В настоящий момент «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после семи проведённых матчей. 17 сентября подопечные Михаила Галактионова дома сыграют против «Оренбурга».