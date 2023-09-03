«Интер» разгромил «Фиорентину» в Серии А благодаря дублю Мартинеса

«Интер» на своём поле нанёс разгромное поражение «Фиорентине» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил форвард Лаутаро Мартинес (53-я, 73-я минуты), по голу забили Маркус Тюрам (23) и Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти (58).
Российский нападающий гостей Александр Кокорин провёл всю игру на скамейке запасных.
Таким образом, «Интер» поднимается на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков после трёх матчей. «Фиорентина» находится на восьмой строчке с четырьмя баллами.
Серия А.
3-й тур.
«Интер» – «Фиорентина» – 4:0 (1:0)
Голы: Тюрам, 23. Мартинес, 53, 73. Чалханоглу, 58 (пенальти).
источник: «Советский спорт»