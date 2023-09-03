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«Интер» разгромил «Фиорентину» в Серии А благодаря дублю Мартинеса

Форвард «фиалок» Александр Кокорин на поле не появился. 
«Интер» разгромил «Фиорентину» в Серии А благодаря дублю Мартинеса
03 сентября 2023 21:30
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Интер» на своём поле нанёс разгромное поражение «Фиорентине» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил форвард Лаутаро Мартинес (53-я, 73-я минуты), по голу забили Маркус Тюрам (23) и Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти (58).

Российский нападающий гостей Александр Кокорин провёл всю игру на скамейке запасных.

Таким образом, «Интер» поднимается на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков после трёх матчей. «Фиорентина» находится на восьмой строчке с четырьмя баллами.

Серия А.

3-й тур.

«Интер» – «Фиорентина» – 4:0 (1:0)

Голы: Тюрам, 23. Мартинес, 53, 73. Чалханоглу, 58 (пенальти).

источник: «Советский спорт»
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